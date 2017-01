Camila alla scoperta del corpo umano

foto Ufficio stampa 11:38 - Arriva, dal 25 settembre su DeASapere HD, "La Macchina Perfetta". Cinque puntate dedicate ai comportamenti umani, analizzando come l'uomo vive determinate emozioni. A condurre c'è Camila Raznovich che si occuperà anche dello speciale "I Human", in onda il 15 settembre per festeggiare il primo anno di attività della rete. "Siamo nella nuova era del documentario - dice lei a Tgcom24 - il pubblico rimarrà a bocca aperta". - Arriva, dal 25 settembre su DeASapere HD, "". Cinque puntate dedicate ai comportamenti umani, analizzando come l'uomo vive determinate emozioni. A condurre c'èche si occuperà anche dello speciale "", in onda il 15 settembre per festeggiare il primo anno di attività della rete. "Siamo nella nuova era del documentario - dice lei a- il pubblico rimarrà a bocca aperta".

Un traguardo importante per il canale di divulgazione della De Agostini che intende celebrare questa ricorrenza con un appuntamento importante. Realizzato con tecniche sofisticate, "I Human - La macchina perfetta" condurrà all'interno del corpo umano, alla scoperta del suo meccanismo. "Ci saranno dei documentari realizzati con una tecnica molto avanzata di 3D - spiega Camila - e saranno illustrati anche alcuni interventi in sala operatoria grazie all'aiuto di microcamere. Si entrerà davvero nel corpo".



Alla parte documentaristica si affianca il girato in studio, realizzato nell'Accademia di ballo della Scala. "Se a prima vista il nesso potrebbe sfuggire, in realtà è molto forte - spiega la Raznovich -. Parliamo di corpo umano e della sua "perfezione", sottolineando le potenzialità che il corpo ha di rigenerarsi, l'autoguarigione. Le ballerine di danza classica sono uno degli esempi di più alta espressione di perfezione del corpo: la tensione muscolare, la capacità di stare sulle punte, il totale controllo di ogni singolo muscolo...".



I cinque appuntamenti de "La macchina perfetta" invece affronteranno il corpo da un punto di vista più ampio. Camila analizzerà e spiegherà i comportamenti delle persone anche attraverso le coreografie del corpo di ballo che con i loro movimenti tradurranno sulla scena le sensazioni e i meccanismi dell'inconscio. "In questo caso sarà indagata la parte più olistica dell'essere umano. Il comportamento: il bene e il male, i sogni, l'inconscio. Sarà molto interessante perché di fatto si parla di noi".



Protagonista di una carriera estremamenta varia, dalla musica con Mtv a "Loveline", passando programmi come "Amore criminale" e "Tatami", Camila trova nuovi stimoli in un campo come quello della divulgazione scientifica. "In realtà con Loveline non era così diverso da ora - puntualizza -: si parlava di sesso ma anche di emozioni, sentimenti. E se qualcuno dovesse essere sorpreso della mia presenza qui, risponderei che non devono sorprendersi perché la bellezza del mio mestiere sta nel mettersi alla prova in diversi campi e cambiare sempre. Altrimenti che noia!".



Massimo Longoni