Tre esorciste stendono il demonio con il karate

foto Da video 12:47 - Per sconfiggere l'Anticristo non servono acqua santa e formule in latino, basta una mossa di karate ben assestata. Brynne, Tess e Savannah sono tre ragazze americane che si esibiscono in pubblici esorcismi, facendo uscire il demonio a suon di calci e pugni. Il trio ha attirato l'attenzione dei media, che le ospitano spesso in tv. "Non so cosa succede - spiega Savannah - In qualche modo lo costringi ad uscire con i pugni".

Belle e coraggiose, le ragazze sono cintura nera di karate e hanno deciso di mettere la loro agilità e forza al servizio di Dio. Credono infatti che i demoni siano in grado di entrare dentro gli uomini e causare loro sofferenza, depressione e dipendenze.



"Il demonio non può entrare in una persona in qualunque momento, Dio non lo permette - spiega Brynne alla BBC - Succede quando qualcuno è malato o ha fatto qualcosa che permette agli spiriti di entrare. E' questo la ragione che spiega perché riescono a possedere gli esseri umani".