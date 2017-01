Luxuria: "Passato tra cocaina e prostituzione"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Luxuria si vizia al sole 09:50 - Dal passato di Vladimir Luxuria riemerge un periodo nero tra droga, prostituzione e voglia di farla finita. "Un momento di sbandamento", lo definisce l'ex parlamentare e conduttrice tv a "La Zanzara" su Radio 24. Di cui però oggi si vergogna: "Ho fatto uso di cocaina, mi sono anche prostituita, ed è una cosa di cui mi pento, pensavo spesso al suicidio". - Dal passato diriemerge un periodo nero trae voglia di farla finita. "Un momento di sbandamento", lo definisce l'ex parlamentare e conduttrice tv a "La Zanzara" su Radio 24. Di cui però oggi si vergogna: "Ho fatto uso di, mi sono anche prostituita, ed è una cosa di cui mi pento, pensavo spesso al suicidio".

"Nella mia vita ho avuto un momento di sbandamento generale - racconta Vladimir - e ho fatto uso di sostanze per un breve periodo. Ho provato anche la cocaina. Non mi ricordo più l'effetto, solo una sensazione sgradevole". Per qualche mese, Luxuria, ha anche venduto il suo corpo: "Ho fatto anche la prostituta, ed è una cosa di cui mi pento, una cosa contraria al senso di dignità del mio corpo e della mia persona. L'ho fatto per pochi mesi. In quel periodo bruttissimo della mia vita ho pensato al suicidio, Non vedevo un futuro, mi hanno ripresa per i capelli. Per fortuna ho ritrovato una forza interna".