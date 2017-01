Italia's Got Talent: "I concorrenti? Meglio pazzi"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Dietro le quinte di "Italia's Got Talent" 09:37 - "I concorrenti? Se non sono pazzi non li vogliamo". I giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti raccontano a "Tv Sorrisi e Canzoni" la nuova edizione di "Italia's Got Talent" che riparte sabato 14 settembre in prima serata su Canale 5. E promettono che ci sarà da "rimanere a bocca aperta". Maria però avverte: "Largo alla fantasia, ma non siate presuntuosi". - "I concorrenti? Se non sono pazzi non li vogliamo". I giudiciraccontano a "" la nuova edizione di "" che riparte sabato 14 settembre in prima serata su Canale 5. E promettono che ci sarà da "rimanere a bocca aperta". Maria però avverte: "Largo alla fantasia, ma non siate presuntuosi".

"Quest'anno sarò un giurato un po' diverso - racconta la De Filippi - faccio passare sempre il talento fantasioso e creativo, premio l'idea semplice ed efficace, invece non mi riesce di promuovere il presuntuoso. Quello che mi piace di questo programma è che non necessariamente vincono le solite discipline, e chiunque pur facendo un altro lavoro può esprimere il suo talento". E se Zerbi avverte che quest'anno sarà ancora "più severo", Scotti assicura che i tre giurati sono "come la nutella". Per Maria il segreto sta propri nella giuria che "non litiga": "Rudy è un giudice attento, di Gerry è un gran battutista, quando si lascia andare è irresistibile".