Luca Telese: "Matrix tra tradizione e modernità"

foto LaPresse

17:15

- "Non cambieremo niente di quello che la gente si aspetta da". A tracciare le linee programmatiche del talk show politico di Canale 5 - che torna da domani in seconda serata il martedì e il venerdì - è il neo acquisto di Mediaset, pronto a rimettere in moto la macchina "Matrix" dopo lo stop durato un anno.