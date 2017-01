Wentworth Miller: "Tentai il suicidio"

foto Ap/Lapresse Correlati Wentworth Miller tra tv e telefilm 13:47 - Wentworth Miller ha confessato, durante una serata di Gala per la campagna dei dritti umani a Seattle, di aver tentato il suicidio a quindici anni. Il protagonista del telefilm "Prison Break" qualche settimana fa aveva rifiutato l'invito di un Festival del cinema in Russia, ha confessato, durante una serata di Gala per la campagna dei dritti umani a Seattle, di aver tentato il suicidio a quindici anni. Il protagonista del telefilm "" qualche settimana fa aveva rifiutato l'invito di un Festival del cinema in Russia, rivelando di essere omosessuale

"La prima volta che ho tentato il suicidio, avevo 15 anni - ha detto l'attore 41enne - Ho aspettato fino a quando la mia famiglia è andata fuori città per il fine settimana. Ero solo e ho ingoiato un flacone di pillole. Non mi ricordo cosa è successo nei due giorni successivi. Quando qualcuno mi chiede se quel gesto rappresentasse un grido d'aiuto, io dico di no. Volevo solo farla finita".