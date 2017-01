I problemi dell'Italia a "Quinta Colonna"

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:49 - Un'Italia "spaccata a metà" è al centro del primo appuntamento della nuova stagione di "Quinta Colonna", al via dal 9 settembre, ogni lunedì, in prima serata su Retequattro. Le difficoltà economiche degli italiani e il teso clima politico riguardo il destino di Silvio Berlusconi sono i temi del dibattito animato da Paolo Del Debbio, in diretta dal Centro Palatino di Roma. - Un'Italia "spaccata a metà" è al centro del primo appuntamento della nuova stagione di "", al via dal 9 settembre, ogni lunedì, in prima serata su Retequattro. Le difficoltà economiche degli italiani e il teso clima politico riguardo il destino di Silvio Berlusconi sono i temi del dibattito animato da, in diretta dal Centro Palatino di Roma.

Ospiti in studio e in collegamento a “Quinta Colonna”, Paola Balducci (Sel), Gianluca Buonanno (Lega Nord), Maurizio Gasparri (Pdl), Alessia Morani (Pd), Alessandra Mussolini (Pdl) e il presidente di Federconsumatori Rosario Trefiletti. Inoltre, due esponenti politici collegati dalle piazze del loro paese natale si confronteranno direttamente con i propri concittadini.



Oltre al pubblico in studio, la discussione sarà arricchita di spunti dalle persone nelle piazze di Brescia e Crotone. Via web, infine, i telespettatori potranno inviare i propri messaggi al sito www.quintacolonna.mediaset.it