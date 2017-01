La Palombelli alla guida di Forum

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:02 - Riparte lunedì 9 settembre 2013 alle 11.00, in diretta dagli studi Elios di Roma, la 29esima edizione di “Forum” con una nuova padrona di casa: Barbara Palombelli, al suo esordio alla guida del tribunale più longevo della tv. “Sono veramente entusiasta di affrontare questa sfida. Forum è lo specchio del Paese, la pancia degli italiani: un concentrato di emozioni e storie", ha commentato la giornalista. - Riparte, in diretta dagli studi Elios di Roma, la 29esima edizione di “” con una nuova padrona di casa:, al suo esordio alla guida del tribunale più longevo della tv. “Sono veramente entusiasta di affrontare questa sfida. Forum è lo specchio del Paese, la pancia degli italiani: un concentrato di emozioni e storie", ha commentato la giornalista.

"E' un poker di donne, io sono la quarta - dice all'Ansa la giornalista - Mostrerò i saluti di tutte le signore che mi hanno preceduto, che tra l'altro sono tutte persone amiche". E così ci sarà un omaggio video a Rita Dalla Chiesa, Catherine Spaak e Paola Perego la prima puntata di Forum, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, e alle 14,35 su Retequattro con Lo sportello di Forum. "Lo studio sarà un po' come una casa, con due ore di diretta al giorno. Darò - promette - molto spazio ai casi di attualità e al pubblico in studio e 'visibilità alla crisi: ogni giorno verrà in studio una persona in cerca di lavoro".



Il programma, sempre più aperto a casi di attualità e alle problematiche moderne legate all'ambito familiare o pubblico, vedrà contendersi il lavoro una rosa di giudici di assoluto prestigio a cui si va ad aggiungere Nino Marazzita, avvocato 75enne, al centro dei più importanti processi della storia italiana degli ultimi quarant’anni.



All’interno dello studio è stato creato un angolo per la redazione, il cui compito sarà quello di monitorare le agenzie stampa e le richieste di aiuto inviate dai telespettatori. Il pubblico, da casa o in studio, per ogni causa potrà schierarsi con l’una o con l’altra parte votando sul sito internet della trasmissione. La sommatoria dei punteggi andrà a formare una sorta di bilancia virtuale che penderà verso uno dei due contendenti.