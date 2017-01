Beppe Bigazzi: "Torno di nuovo ai fornelli"

foto Ap/Lapresse 16:17 - Beppe Bigazzi sarà al fianco di Antonella Clerici nella prossima stagione de "La prova del cuoco", dopo tre anni di assenza. Il gastronomo fu allontanato per aver parlato di una ricetta a base di gatto, ma adesso è pronto a tornare a cucinare in tv. "E' tutto merito della Clerici - confessa a "Dipiù Tv" - A febbraio sono stato ospite di una puntata e adesso ho firmato il contratto per la nuova edizione. Sono felicissimo". sarà al fianco di Antonella Clerici nella prossima stagione de "", dopo tre anni di assenza. Il gastronomo fu allontanato per aver parlato di una ricetta a base di gatto, ma adesso è pronto a tornare a cucinare in tv. "E' tutto merito della Clerici - confessa a "Dipiù Tv" - A febbraio sono stato ospite di una puntata e adesso. Sono felicissimo".

"Sono molto felice ed emozionato per questo rientro - ammette - Sono legatissimo a questa trasmissione che ho visto nascere, crescere e diventare un successo".



Durante l'esilio forzato dal piccolo schermo, Bigazzi non è rimasto con le mani in mano: "Ho scritto due libri di cucina e ho tenuto diverse conferenze in giro per l'Italia. Ma soprattutto mi sono dedicato ai miei cari, a mia moglie e a tutta la mia famiglia allargata. Lavorando meno ho avuto la possibilità di passare più tempo con loro e la loro vicinanza mi ha aiutato a stare bene".