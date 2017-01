"The Walking Dead" sbarca all'università

11:22 - Per essere pronti in caso di un'invasione di zombie, l'Università della California ha inaugurato il primo corso online intitolato: "Società, scienza, sopravvivenza: lezioni dallo show dell'AMC The Walking Dead". La durata prevista è di otto settimane, durante le quali verranno affrontati diversi temi come per esempio "Nutrizione nel mondo post-apocalittico. Gli scoiattoli sono davvero utili al tuo corpo?".

Gli appassionati di scenari catastrofici potranno quindi approfondire le loro fantasie apocalittiche, analizzando per esempio "il ruolo dell'energia e della quantità di moto nel controllo dei danni. Come proteggere te stesso nel migliore dei modi". Il corso prevede anche una sezione dedicata al "ruolo della sanità pubblica nella società. Dai centri di cura alle organizzazioni locali" e un'altra sulla "gestione dello stress nelle situazioni di disastro. Quali sono gli effetti a lungo termine del dormire con un occhio aperto?".



Le lezioni saranno tenute da docenti specializzati nel campo delle scienze sociali, della fisica, della matematica e della salute. I protagonisti di "The Walking Dead" interagiranno inoltre con gli studenti attraverso interviste esclusive ai membri del cast e clip tratte dalla serie, che mostrano l'applicazione pratica delle competenze studiate.