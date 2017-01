Kelly Rowland bombastica per "X factor Usa"

09:25 - Demi Lovato, Simon Cowell, Kelly Rowland e Paulina Rubio si sono presentati più eleganti che mai in California sul red carpet della premiere di "X Factor Usa". Ma gli occhi erano tutti puntati sul décolleté vertiginoso della Rowland che ha spiazzato i fotografi con il suo look elegante e piuttosto audace. Sorridente e più bella che mai, Kelly è pronta per la nuova avventura del talent show.

C'è grande attesa per i due nuovi giudici Kelly Rowland e Paulina Rubio che hanno sostituito L.A. Reid e Britney Spears. Sembra che dai primi provini ci sia molto pepe tra i quattro protagonisti e di sicuro Kelly mostrerà il suo caratterino. Insomma si prevedono fuochi d'artificio per la terza edizione di "X Factor Usa".