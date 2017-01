Cristina D'Avena: "Torno in tv per i più piccoli"

10:59 - Dopo aver tenuto compagnia ad intere generazioni di ragazzi, ora Cristina D'Avena si dedica ai più piccoli. Dal 9 settembre la cantante torna infatti in tv con "Radio Crock'n'Dolls", un programma musicale dedicato ai bambini. "Partendo da una canzone si esamina ogni volta un tema diverso: dai capelli all'amore per la mamma - spiega a Tgcom24 - Chiuderò ogni puntata con una sigla dei cartoni animati, come per esempio Kiss Me Licia o Occhi di gatto".

A chi si rivolge "Radio Crock'n'Dolls"?

E' dedicato ai bambini, andrà in onda tutte le mattine su "Super!". In ogni puntata si esaminerà un tema diverso attraverso la canzone. Per esempio con "Capelli" di Niccolò Fabi faremo capire ai bambini l'importanza di aver cura dei capelli e di tenerli sempre in ordine. Oppure "W la mamma" di Edoardo Bennato, con cui parleremo dei sentimenti per la mamma.



Nella tua avventura sarai accompagnata da un amico speciale, di chi si tratta?

Al mio fianco ci sarà Ciuffetto. E' un pupazzo di 5 anni di un bel colore arancione, è simpatico ma un po' birichino. Le canzoni saranno invece reinterpretate in chiave rock dai Dolls. Sono una band di pupazzi formata da Frizzo, che ha un bel pelo giallo; Rita, la ragazza del gruppo che è rosa, e Bugo che invece è tutto azzurro.



Tornerai ad interpretare le sigle più amate?

Ad ogni fine di puntata canterò una delle sigle dei cartoni. Come per esempio Kiss Me Licia, Mila e Shiro e Occhi di gatto



Ma non hai abbandonato la musica e sei in giro per l'Italia con i Gem Boy...

Sì, dopo aver pubblicato con loro "30 e poi... Parte prima", il prossimo novembre uscirà il nuovo cd "30 e poi... Parte seconda".