"Quarto Grado" riparte con ottimi ascolti

Ottimo esordio per la nuova stagione di "Quarto Grado", il programma Videonews a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi con Sabrina Scampini. La prima puntata del settimanale di Retequattro venerdì sera ha sfiorato il 9% di share in prime time (8.57% di share sul pubblico totale), registrando 1.559.000 telespettatori totali. Un risultato confermato da picchi di oltre il 12% di share (12.56% sul pubblico totale).

Nel corso della puntata “Quarto Grado” ha rivelato una nuova pista sul caso Yara Gambirasio e ha ospitato per la prima volta in uno studio televisivo la madre di Melania Rea, Vittoria Garofalo.

A distanza di tre anni dall’omicidio di Yara, si aprono nuovi scenari nell’inchiesta: il settimanale di Retequattro ha rivelato i primi dettagli di una pista inedita seguita dagli inquirenti. Inoltre, documenti e video inediti sul giallo di Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 nel pisano.



In studio, oltre a Barbara Palombelli, Massimo Picozzi, Alessandro Meluzzi e Luciano Garofano, anche il magistrato Giuseppe Gennari, Gip nei casi Parmalat e Telecom e giudice per le indagini preliminari nelle principali inchieste di 'ndrangheta condotte a Milano. Presente anche Don Patrizio, parroco napoletano.



Il pubblico di “Quarto Grado” quest'anno potrà interagire con il programma andando sul sito www.quartogrado.mediaset.it, utilizzando il profilo Twitter @QuartoGrado e la pagina Facebook Facebook.com/quartogrado. “Quarto Grado”, infine, prosegue il proprio impegno sul tema del femminicidio: gli spettatori sono invitati ad unirsi nella piazza virtuale, inviando all’indirizzo mail della redazione (quartogrado@mediaset.it) la foto di una scarpa rossa, simbolo di ogni donna vittima di violenza da parte di un uomo, per una campagna annunciata durante il programma.