Albanese star a "Supercinema"

- Venerdì 6 settembre, in seconda serata su Canale 5, riparte "Supercinema". Il rotocalco d'informazione torna in onda per la sua terza stagione con una puntata speciale dedicata alla Mostra del Cinema - quest'anno festeggia settant'anni - che si sta svolgendo in questi giorni a Venezia. Antonio Albanese rivela tutti i passaggi della sua carriera dalla Gialappa's di "Mai dire gol" al red carpet del Festival con "L'intrepido" di Gianni Amelio.