Christina Aguilera, bomba erotica in tv

10:31 - Christina Aguilera si è sbarazzata dei chiletti di troppo ed è tornata più in forma che mai per l'inizio di "The Voice". A dispetto delle malelingue che la volevano già sul viale del tramonto, la cantante ha conquistato la copertina di "Maxim" sfoggiando la sua linea ritrovata. "Sono una ragazza con i piedi per terra - spiega - Sforzarsi di essere sexy è la cosa peggiore che si può fare. La sensualità deve essere naturale".

Giacchetta bianca sbottonata e décolleté ben in vista per Xtina che seduce mettendo in mostra le sue curve perfette. Per conquistare lei, invece, il segreto è la semplicità: "Amo i ragazzi genuini, è per questo che sto lontana dalle celebrità. Non mi interessano i soldi perchè, credetemi, posso sostenermi da sola".



Quello che invece proprio non sopporta è chi tenta di conquistarla con la musica: "Il modo più veloce per farmi scappare a gambe levate è farmi una serenata. Non è proprio una cosa nelle mie corde". I concorrenti di "The Voice" sono avvertiti.