Courtney Stodden, il capezzolo è scappato!

12:15

- La coinquilina che tutti gli uomini vorrebbero avere è nella casa del Grande Fratello inglese delle celebrità., che fa di tutto per ostentare il suo generoso decolleté, non ha perso l'occasione neanche l'altra notte. Mentre era in preda ai malesseri alcolici, il suo capezzolo ha fatto capolino dal balconcino bianco del baby doll.