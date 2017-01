JLo, 17.5 milioni di dollari per American Idol

foto Cosmopolitan Correlati J.lo che fondoschiena hot! 09:43 - Jennifer Lopez torna ad American Idol e intasca 17.5 milioni di dollari. La 44enne popstar e attrice americana, dopo una pausa la scorsa stagione, sarà per la terza volta tra i giudici del talent musicale. La Lopez siederà a fianco di Harry Connick Jr., new entry del programma, 45 anni, cantante vincitore di un Grammy e attore al cinema e in tv (Will & Grace), e del veterano Keith Urban. JLo intanto ha posato più sexy per mai per Cosmopolitan. torna ad American Idol e intasca. La 44enne popstar e attrice americana, dopo una pausa la scorsa stagione, sarà per la terza volta tra i giudici del talent musicale. La Lopez siederà a fianco di., new entry del programma, 45 anni, cantante vincitore di un Grammy e attore al cinema e in tv (Will & Grace), e del veterano. JLo intanto ha posato più sexy per mai per Cosmopolitan.

La cantante si è confessata al magazine raccontando anche il suo amore col toyboy Casper Smart: "E' importante avere il partner giusto per fare insieme un tratto della nostra vita. Ho standard molto elevati e per questo cerco delle cose precise in un fidanzato. Io do molto in amore - non parlo di beni materiali - e non mi sottraggo mai: amore, lealtà e tutte le cose che rendono forte un rapporto. Ovviamente mi aspetto anche dall'altra parte un qualcosa di simile".



Poi torna sulle polemiche dell'apparizione alla festa di compleanno del presidente del Turkmenistan, all'inizio di quest'anno: "E' stato un errore perché sono consapevole che per molte persone sono vista come un modello da seguire. Dunque ho delle responsabilità da rispettare. Sono un essere umano e dunque faccio degli errori. Ma quando cado mi rialzo e quando sbaglio, imparo la lezione e cerco di andare avanti affrontando altre sfide cercando di fare sempre il meglio".



Grande manager di sé stessa ma anche con delle fragilità, JLo racconta il momento della sua vita in cui si è sentita debole: "E' stato dopo aver avuto i miei figli, la mia più grande insicurezza derivava dal canto. Anche se avevo venduto 70 milioni di dischi, c'era questa sensazione come se non mi sentissi brava e sicura nel mio lavoro. Il mio ex marito Marc Anthony mi ha aiutato a superare tutto questo perché continuava a dirmi: 'Devi lasciarti andare'. Poi piano piano mi sono ripresa e ho capito e compreso tutti i sacrifici per arrivare fin dove sono arrivata. Insomma mi sono fatta un cu... così!".