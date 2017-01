Roberto Mercandalli: "Vorrei risposarmi"

foto Visto Correlati Rinascita dopo il buio 10:30 - Roberto Mercandalli, il cumenda dell'ottava edizione del "Grande Fratello", ha avuto un anno difficile. Il divorzio con l'ex moglie Manuela Rocco è finita in una diatriba legale e solo grazie a un nuovo amore che è nata la speranza. "La separazione mi ha gettato in un periodo buio da cui sono uscito solo grazie a Valentina", spiega a Visto. Matrimonio in vista? Le carte in regola ci sono tutte: sentimento e "potente alchimia fisica". , il cumenda dell'ottava edizione del "", ha avuto un anno difficile. Il divorzio con l'ex moglie Manuela Rocco è finita in una diatriba legale e solo grazie a un nuovo amore che è nata la speranza. "La separazione mi ha gettato in un periodo buio da cui sono uscito solo grazie a Valentina", spiega a Visto. Matrimonio in vista? Le carte in regola ci sono tutte: sentimento e "potente alchimia fisica".

I due stanno insieme da quattro mesi. L'amore è scoppiato "dopo un corteggiamento durato quattro mesi - specifica Roberto -. Siamo una coppia collaudata. Prima che iniziasse l'estate abbiamo provato a convivere a Milano. E insieme stiamo benissimo. Quando mia moglie mi ha lasciato non nego di aver sofferto e l'ultimo anno, per me, è stato particolarmente carico di stress. Quindi adesso mi sento finalmente bene e il merito è anche di questa donna che, grazie a Dio, fa parte della mia vita, e l'ha resa migliore".