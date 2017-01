Retequattro, novità tra news e politica

foto Ansa Correlati Scopri le novità e le news su Retequattro

"Quarto Grado", ecco i conduttori

I volti dell'informazione di Retequattro 08:42 - Il direttore di Videonews Mario Giordano, Il direttore generale dell'informazione Mediaset Mauro Crippa e il direttore di Retequattro Giuseppe Feyles hanno presentato le novità dell'informazione su Retequattro. Oltre alla conferma di "Quinta Colonna" e "Terra!", arrivano Barbara Palombelli per "Forum" e Gianluigi Nuzzi per "Quarto Grado". Occhi puntati su Giuseppe Cruciani e David Parenzo al debutto in prima serata il mercoledì da ottobre. - Il direttore di Videonews, Il direttore generale dell'informazione Mediasete il direttore di Retequattrohanno presentato le novità dell'informazione su Retequattro. Oltre alla conferma di "" e", arrivanoper "" eper". Occhi puntati sual debutto in prima serata il mercoledì da ottobre.

Dunque confermata la prima serata di "Quinta Colonna" in onda dal 9 settembre e sempre condotto da Paolo Del Debbio. La novità di quest'anno, come ha annunciato Mario Giordano, è che il programma si dividerà tra Milano e Roma, proprio per star più vicino anche ai palazzi della politica e portare alla ribalta onorevoli e senatori che risponderanno ad interrogativi posti dalla gente comune. Continua anche l'appuntamento dal lunedì al venerdì alle 20.30 con "Quinta Colonna - Il quotidiano". Non potevano mancare le inchieste e i servizi di Toni Capuozzo che lancia "Terra!" dal 7 ottobre in seconda serata.



Tante le novità. Ad iniziare dal ritorno a settembre in seconda serata di "Dentro la notizia", programma a cura della redazione del Tg4, diretto da Giovanni Toti che si occuperà anche di uno speciale al sabato dedicato a Papa Francesco. Ci sarà un giudice, Giuseppe Gennari, a "Quarto Grado" con il nuovo conduttore Gianluigi Nuzzi (che è anche vicedirettore di Videonews). Il giornalista con Sabrina Scampini cercheranno, attraverso l'aiuto del giudice, di capire le dinamiche di alcuni casi. Grande attesa per Barbara Palombelli al timone di "Forum" che si preannuncia ricco di nuovi spunti e rubriche.



Il titolo del programma di Parenzo e Cruciani è ancora top secret ma il contenuto sarà in linea con lo stile dei due giornalisti. "Ignorerò l'editore e farò finta di non sapere dove lavoro. Cosa faremo? Lo stiamo studiando, certo non sarà il classico talk con le sedie o due contro due, ce ne sono già abbastanza", ha detto Cruciani che è arrivato alla conferenza stampa insieme al collega salutando con il pugno chiuso. "Sì, era proprio un saluto con il pugno chiuso e allora?", ha ribattuto Parenzo.



Su Retequattro dilaga quindi l'informazione. "Ci stiamo confermando come la Rete con il maggior numero di programmi di approfondimento - ha detto il direttore Feyles -. Vogliamo conquistare un pubblico nuovo senza tradire però le aspettative di quello tradizionale che ci segue da anni".



Il tempo dedicato dalla Rete all'informazione (affidata a Mario Giordano e a Mauro Crippa) è aumentato in 4 anni di quasi il 68%. Nell'autunno (settembre-dicembre) 2009 le serate dedicate alle news erano state 3, la stima per il settembre/dicembre 2013 è di arrivare a quota 47. Confrontando gli stessi periodi le ore sono passate dalle 18 del 2009 ad una previsione di 154 per quest'anno, con un incremento del 79%.