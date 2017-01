"Baciamo le mani" raddoppia su Canale 5

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "Baciamo le mani", le foto dal set 11:57 - Giovedì 5 settembre alle 21.10 su Canale 5 andrà eccezionalmente in onda la seconda puntata dalla fiction interpretata da Sabrina Ferilli, con la partecipazione di Virna Lisi. La prima puntata, andata in onda lunedì 2 settembre, ha raccolto 4.485.000 telespettatori totali pari ad una share del 18.50%, confermandosi leader sul target femminile (share del 21.6% nel pubblico donne 25/34 anni). - Giovedì 5 settembre alle 21.10 su Canale 5 andrà eccezionalmente in onda la seconda puntata dalla fiction interpretata da Sabrina Ferilli, con la partecipazione di Virna Lisi. La prima puntata, andata in onda lunedì 2 settembre, ha raccolto 4.485.000 telespettatori totali pari ad una share del 18.50%, confermandosi leader sul target femminile (share del 21.6% nel pubblico donne 25/34 anni).

“Baciamo le mani Palermo-New York 1958” ha registrato un particolare gradimento anche sul pubblico maschile, staccando la Rete concorrente di oltre 4 punti percentuali. Nella prossima puntata, Don Cesare (Luigi Burruano), scopre che Ida Di Giulio (Sabrina Ferilli) è ancora viva e che ha assunto l'identità di Gabriella Pagliuca e invia di nuovo il prete sicario, Don Saro, ad ucciderla.



Gabriella e Pasquale (Massimo Bellinzoni) si sposano. Felicita, figlia di Agnese (Virna Lisi), incontra di nascosto Vito Calabrese (Massimiliano Morra), ragazzo al soldo del padrino Gillo Draghi (Burt Young), mentre Ruggero (Francesco Testi), secondogenito di Agnese, combatte ogni giorno con la fine del suo matrimonio e con l'attrazione che sta nascendo per sua cognata Gabriella.



Don Gillo incontra Agnese per proporle un affare, ma la donna è diffidente e, di fronte a tanta resistenza, il mafioso risponde con un “Ricordatevi che io non accetto rifiuti”.