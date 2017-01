Flavio Insinna: "Sono uscito dal tunnel, ma..."

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Un irriconoscibile Flavio Insinna 11:54 - Flavio Insinna ha attraversato un momento duro ma ora sta tornando a vivere tra molte difficoltà. Dopo aver perso il padre, infatti, il conduttore confida ad "Oggi" di aver superato il lutto ma di non avere ancora la situazione sotto controllo: "Sì, sono uscito dal tunnel, mi sento più robusto e più forte. Ma se mi chiede se tutto è a posto, le dico di no". ha attraversato un momento duro ma ora sta tornando a vivere tra molte difficoltà., infatti, il conduttore confida ad "" di aver superato il lutto ma di non avere ancora la situazione sotto controllo: "Sì, sono uscito dal tunnel,. Ma se mi chiede se tutto è a posto, le dico di no".

"Un dolore che non si può lenire, non si può annacquare - spiega - Non importa quanta vita ci passi sopra. Una storia d'amore la sistemi col tempo. Qui il tempo non esiste". Una scomparsa che ha lasciato il segno su Insinna che per un lungo periodo ha dovuto rinunciare a "offerte di lavoro importanti: non c'ero con la testa, mi sarebbe sembrato di rubare i soldi del compenso".



Il conduttore ha dovuto affrontare il lutto da solo, senza una moglie o una compagna al suo fianco: "Non mi sono mai fatto una famiglia perché ho dedicato tutto il mio tempo al lavoro e allo studio meticoloso che serve per restare sulla cresta dell'onda. Quest'anno sono andato qualche giorno al mare dopo 13 anni…".



Sul fronte sentimentale sembra però che qualcosa si stia muovendo: "C'è qualcuno con cui siamo in una fase di studio... Non escludo le nozze, può essere che accada".