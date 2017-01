Francesco e Cecilia, amore in famiglia

foto Instagram Correlati Francesco e Cecilia felici in puglia

Cecilia Rodriguez conquista il tronista 08:41 - In barba alle fan che non vedono di buon occhio il loro amore, la storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez continua a gonfie vele. Di più. Il bel tronista ha portato la sorella di Belen in Puglia, a Taranto, a conoscere gli amici più cari, il padre e il fratello. Insomma, un amore in famiglia - In barba alle fan che non vedono di buon occhio il loro amore, la storia tracontinua a gonfie vele. Di più. Il belha portato ladiin Puglia, a Taranto, a conoscere gli amici più cari, il padre e il fratello. Insomma, un amore in famiglia

Su Instagram i due postano continuamente le foto del loro amore, prima a Formentera e adesso in Italia. Ma la vera sorpresa è la tappa pugliese. Perché mentre il clan di Belen è rientrato a Milano per ultimare gli ultimi preparativi per il matrimonio che si celebrerà il 20 settembre, la sorellina Cecilia è volata a Taranto, con il bel Francesco di cui sembra veramente innamorata. Una cosa è certa, il bouquet è stato già prenotato. Se son rose...