"True Blood", chiude la serie hot

"True Blood", la première della sesta stagione 09:13 - I sexy vampiri dicono addio a Bon Temps. La settima stagione sarà l'ultima di "True Blood", le ultime puntate saranno infatti trasmesse nell'estate 2014. L'Hbo, che ha ufficializzato la notizia, non ha voluto rivelare i motivi della decisione. E anche sul finale non è emerso nessun particolare: si sa che gli episodi saranno dieci (in cui non mancheranno di certo le scene hot che hanno marchiato il telefilm) e saranno caratterizzati dagli umani.

"True Blood è stato a dir poco una serie spettacolare per Hbo - ha detto il capo esecutivo Micheal Lombardo - Alan Ball ha preso i libri di Charlaine Harris, assemblato un cast brillante guidato dalla splendida Anna Paquin nel ruolo di Sookie Stackhouse e realizzato uno spettacolo che ha portato i molti fan in un viaggio indimenticabile. Sarà difficile dire addio ai residenti di Bon Temps, ma non vedo l’ora di vedere quello che promette di essere un capitolo finale fantastico".