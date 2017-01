"Baciamo le mani", boom di ascolti

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "Baciamo le mani", le foto dal set 16:32 - Ottimo esordio per " Canale 5 con protagoniste Virna Lisi e Sabrina Ferilli è stata infatti leader assoluta della prima serata con 4.485.000 e il 18.07% di share sul target commerciale, sbaragliando così la concorrenza. - Ottimo esordio per " Baciamo le mani Palermo-New York 1958 ". La fiction dicon protagonisteè stata infatti leader assoluta della prima serata con 4.485.000 e il 18.07% di share sul target commerciale, sbaragliando così la concorrenza.

Nell'estate 2013 le reti Mediaset hanno registrato ascolti in controtendenza rispetto alla concorrenza. Con una crescita in prima serata di 3,2 punti di share sul pubblico attivo rispetto al 2012. "I dati Auditel - sottolinea l'azienda - certificano che dal 2 giugno al 31 agosto Mediaset in prime time ha ottenuto sul target commerciale il 34,7% di share rispetto al 31,5% dell'anno precedente, a fronte di un calo di oltre 6 punti segnato dalle reti del servizio pubblico".