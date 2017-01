Mistero e passione in "Le tre rose di Eva 2"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati New entry e sorprese

Mercoledì 4 settembre, in prima serata su Canale 5, tornano le storie de "Le tre rose di Eva 2", fiction ambientata nel paesino di Villalba, terra di vino e passioni. L'amore tra Aurora e Alessandro verrà messo nuovamente a dura prova da una donna misteriosa e da antichi fantasmi del passato. A Villalba, le porte della tenuta di Pietrarossa stanno per riaprirsi. Una villa disabitata per anni, avvolta nel mistero, ha due nuovi proprietari.

E' passato un anno da quando Aurora e Alessandro hanno coronato il loro sogno d’amore e vivono felici a Primaluce, il casolare delle Taviani, insieme alla nonna Ottavia (Paola Pitagora) e a Marzia (Karin Proia) , la sorella maggiore di Aurora. Una grande felicità regna in tutta la famiglia: Aurora aspetta un bambino e partorirà da un momento all’altro. Anche Livia Monforte (Fiorenza Marchegiani), la madre di Alessandro, e i suoi fratelli, Edoardo (Luca Capuano) ed Elena (Lucia Nunez), si preparano a festeggiare il lieto evento, nonostante i rancori e i veleni sotterranei che li dividono dalle Taviani.



Su Villalba, intanto, incombe l’inquietante presenza della casa di Pietrarossa, rimasta disabitata per lunghi anni, che svetta imponente e avvolta nel mistero. Le porte di Pietrarossa si apriranno, lasciando uscire tutti i segreti che per anni hanno custodito. Il destino di molti cambierà per sempre...



Riusciranno Aurora e Alessandro a tener saldo il loro amore nonostante tutti gli ostacoli che dovranno superare?