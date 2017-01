"Chicago Fire" al via con l'ex di Lady Gaga

13:06 - Dall'America giungono voci di una possibile separazione tra Lady Gaga e lo storico fidanzato Taylor Kinney, attore protagonista della serie tv "Chicago Fire" (in onda in prima tv in Italia su Premium Action dal 7 settembre in prima serata ogni sabato). Stando alle cronache, la cantante più popolare del mondo e l'ex modello di biancheria intima si sono conosciuti nel 2011 sul set del di lei video "You and I".

Tra i gossip più recenti che hanno visto protagonista la strana coppia sono emersi i possibili fiori d'arancio, previsti quest'autunno in Pennsylvania e smentiti con una secca nota ufficiale della cantante che negava "qualsiasi ipotesi di matrimonio nel 2013".



Quest'estate il prestante attore ha dovuto smentire un flirt con Cameron Diaz, sua collega di set nel film di prossima uscita "The Other Woman", anche se le foto del loro bacio appassionato extra-ciak hanno fatto il giro del mondo.



Ultimo capitolo del possibile addio, sono risultati i recenti Video Music Awards, dove Lady Gaga si è esibita sul palco coperta nelle parti intime da un mini-bikini a forma di conchiglia: Taylor Kinney non solo non ha accompagnato la regina del pop alla cerimonia, ma forse non ha neanche sentito il desiderio di accendere la tv.