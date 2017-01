La Panettiere rimuove il tatuaggio sbagliato

12:08

, star della serie tv "Nashville", nel 2009 se l'era fatto imprimere ben in vista sulla pelle in italiano (in onore delle sue origini): "Vivere senza rimipianti". Di "rimipianti", però, l'attrice ne ha avuti parecchi quando ha visto cosa aveva combinato sulla schiena il maldestro tatuatore ed è corsa ai ripari. Hayden è stata infatti pizzicata tra le acque di Miami, con parte della scritta cancellata.