"Italia's Got Talent", si riparte

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Dietro le quinte di "Italia's Got Talent" 13:09 - Dopo quattro edizioni di strepitoso successo, sabato 14 settembre, in prima serata su Canale 5, parte la quinta stagione del talent show per eccellenza "Italia's Got Talent". Suqadra che vince non si cambia: così resta al comando la triade di giudici formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. E confermatissimi sono anche i presentatori, per la terza volta in coppia, Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico. - Dopo quattro edizioni di strepitoso successo, sabato, in prima serata su, parte la quinta stagione del talent show per eccellenza "". Suqadra che vince non si cambia: così resta al comando la triade di giudici formata da. E confermatissimi sono anche i presentatori, per la terza volta in coppia,

Nel corso delle edizioni passate si sono esibiti: mentalisti, imitatori, maghi, illusionisti, fischiatori, poeti, contorsionisti, ballerini di ogni genere, acrobati, ventriloqui, artisti di strada, astrologi, attori, cantanti classici, lirici, pop e rap, cabarettisti, escapologi, pittori ed esperti nelle discipline più curiose ed originali. Accanto a veri e indiscussi talenti anche tanti personaggi unici che hanno saputo divertire e intrattenere il pubblico con la loro personalità e la loro voglia di mettersi in gioco sul palcoscenico più seguito del piccolo schermo proponendo il "talento dell’intrattenimento". Dalla scorsa edizione si sono aperte le porte dello studio per esibizioni in esterna che necessitano di grandi spazi. Abbiamo quindi visto parkuristi, stuntman e biker acrobatici. In questa nuova stagione sono previsti numeri di moto acrobatiche, skateboard, fontane danzanti e... molte altre sorprese.