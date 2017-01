L'eroe Arrow cambia volto

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "Arrow", un rivoluzionario Robin Hood

15:14

- La seconda stagione di "" (in anteprima assoluta su Premium Action dal 22 ottobre ogni martedì in prima serata in lingua originale con sottotitoli in italiano; su Italia 1 in prima tv free doppiata nelle strenne natalizie) non sarà all'insegna della fantascienza come la prima. Lo garantisce il produttore esecutivo Marc Guggenheim: "I primi quattro episodi saranno sconvolgenti".