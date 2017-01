Michael Phelps si tuffa in "Suits"

foto LaPresse 16:01 - Michael Phelps, il nuotatore da record americano che si è aggiudicato ben 22 medaglie olimpiche (18 delle quali d'oro), parteciperà nei panni di sé stesso alla terza stagione di "Suits", su Italia 1 la seconda stagione in prima tv free ogni martedì in seconda serata. , il nuotatore da record americano che si è aggiudicato ben 22 medaglie olimpiche (18 delle quali d'oro), parteciperà nei panni di sé stesso alla terza stagione di "", su Italia 1 la seconda stagione in prima tv free ogni martedì in seconda serata.

In un episodio in onda in America a inizio 2014, l’avvocato protagonista Harvey Specter (Gabriel Macht) si ritroverà ad avere come cliente nientemeno che il più grande nuotatore della storia. L’ingaggio di Phelps in una delle serie più celebrate da pubblico e critica Oltreoceano nasconde una deriva social: nel corso della seconda stagione l’ex nuotatore ha twittato durante la visione della serie un entusiasta “Awesooomeee!!!” in Rete che non è sfuggito ai produttori, i quali hanno deciso di contattarlo per proporgli un cameo nel telefilm.



Phelps è solo l’ultimo nome dell’atletica americana a comparire nelle rispettive serie tv del cuore dopo le ultime Olimpiadi di Londra 2012: la nuotatrice Missy Franklin è sfilata in “Pretty Little Liars” (la terza stagione in prima tv free su Italia 1, dal lunedì al venerdì alle ore 11.30; la quarta stagione inedita dal 28 novembre, ogni martedì in prima serata); la ginnasta Gabrielle Douglas ha fatto capolino in “The Vampire Diaries” (la terza stagione su Italia 1 dal lunedì al venerdì, alle ore 9.30; ultima puntata martedì 3 settembre – la quinta stagione inedita da gennaio 2014 su Mya); l’atleta di ginnastica artistica McKayla Maroney ha partecipato a “Hart of Dixie” (Canale 5, il sabato alle ore 14.45 – Sabato 7 settembre ultima puntata della prima stagione).