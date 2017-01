"Les Misérables", il musical diventa una serie tv

foto Ufficio stampa Correlati "Les Miserables" con cast all star 11:41 - Dalle barricate parigine ai tribunali americani. "Les Misérables", il musical-kolossal premiato agli scorsi Oscar, diventerà un serie forense per il piccolo schermo. A curare adattamento televisivo Rob Thomas, creatore della serie "Veronica Mars". Nello script del progetto si legge che ruoterà "intorno a un brillante avvocato che lotta contro le conseguenze di un'ingiustizia di cui è stato vittima anni addietro". - Dalle barricate parigine ai tribunali americani. "", il musical-kolossal premiato agli scorsi Oscar, diventerà un serie forense per il piccolo schermo. A curare adattamento televisivo, creatore della serie "Veronica Mars". Nello script del progetto si legge che ruoterà "intorno adi cui è stato vittima anni addietro".

Il moderno Jean Valjean non sarà quindi un innocente in fuga per tutta la Francia, ma un colletto bianco alle prese con scartoffie burocratiche e ricorsi. Rob Thomas e la Warner Bros TV hanno già proposto alla Fox un pilot firmato da Graham Norris.



"Il protagonista continuerà la sua missione per salvare le persone innocenti, cercando di stare dietro alla sua tumultuosa vita familiare e sentimentale - si legge nel copione - Tutto questo mentre deve tenere testa al Procuratore degli Stati Uniti, che rifiuta di lasciar andare i fantasmi del suo passato".