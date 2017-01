Patrick e Martina sono genitori

foto Facebook Correlati Martina e Patrick Ray, genitori modello 15:54 - Patrick Ray Pugliese e Martina Pascutti sono diventati genitori. Sabato 31 agosto è nato infatti il piccolo Leone, come annuncia il neopapà su Facebook: "Ringrazio tutti gli amici per i calorosi auguri!". I due si sono innamorati nella Casa del Grande Fratello e da allora non si sono più lasciati. L'ex inviato di Striscia è infatti tornato nell'ultima edizione del reality e ha conosciuto la bella torinese. sono diventati genitori. Sabato 31 agosto èinfatti il piccolo, come annuncia il neopapà su Facebook: "Ringrazio tutti gli amici per i calorosi auguri!". I due si sono innamorati nella Casa dele da allora non si sono più lasciati. L'ex inviato di Striscia è infatti tornato nell'ultima edizione del reality e ha conosciuto la bella torinese.

Pare che la coppia fino all'ultimo non abbia voluto sapere il sesso del piccolo, anche se Martina in una recente intervista aveva confessato di parlare al pancione rivolgendosi al maschile: "Non ho sensazioni particolari, ma al mio pancione mi rivolgo parlando al maschile e ultimamente gli parlo spesso, dato che anche lui si fa sentire: si muove, mi dà i calci...". Insomma, una mamma lo sa.