Il talento di "Io Canto" irriconoscibile

10:08

- Sono passati solo tre anni da quando ha conquistato il pubblico televisivo con la sua voce prodigiosa, ma sembra un'eternità. Viso smagrito, fisico da teenager e sorriso smagliante per, l'ex bimbo prodigio di "", che su Facebook condivide gli scatti della sua estate, per la gioia delle ammiratrici: "Eii Ciao Ragazzi!! Anch'io in vacanza!!! AHHHHHH!!! Relax Fra Piscina e Mare Bacioniii"