"Verissimo" torna e scoppia di novità

Da sabato 21 settembre alle 15.30, su Canale 5, parte la nuova stagione di "Verissimo", il talk-show condotto per l'ottava edizione da Silvia Toffanin. Con lei in studio: Alvin, Jonathan e Daniele Bossari. Tante le novità quest'anno dalla presenza del comico Giacobazzi, l'intervista approfondita con amici e parenti a un personaggio dello showbiz mentre un telespettatore intervista il proprio idolo: si inizia con Emanuele Corvaglia di "Amici".

Dunque Giacobazzi aprirà ogni puntata con un editoriale leggero e divertente sulle principali notizie di costume e gossip della settimana. Fulcro del programma saranno come sempre le interviste-ritratto realizzate da Silvia Toffanin. Ogni sabato Silvia incontrerà un noto personaggio del mondo dello spettacolo, della cultura o dello sport e, con l’aiuto di contributi video di amici e persone care, ne farà emergere gli aspetti più intimi e meno conosciuti.



In questa edizione Verissimo affronta un tema molto delicato, dalle forti ripercussioni psicologiche e sociali, che raramente viene trattato in ambito televisivo. Jonathan seguirà, nel corso dell’anno, il difficoltoso percorso di transizione di una persona che ha deciso di effettuare un cambiamento di sesso. Verissimo seguirà le varie tappe di questo lungo iter: dalle visite mediche, all’assistenza psicologica, dalle cure ormonali fino ad arrivare alla trafila burocratica che chi sceglie d’intraprendere questa strada deve superare per vivere finalmente la propria identità.



E ancora, cosa si prova ad intervistare il proprio idolo? Ogni settimana Verissimo darà la possibilità ad un telespettatore d’incontrare il proprio mito (calcistico, musicale, ecc..) e di potergli fare una vera e propria intervista. Si inizierà con Emanuele Corvaglia, cantautore uscito dall'ultima edizione di "Amici".



Inoltre, in questa stagione Verissimo rafforzerà la sua presenza nel mondo dei social media. Oltre al sito www.verissimo.it, sarà presente su Facebook e, con @verissimotv, su Twitter e su Instagram.