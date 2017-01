Figlia Castagna: "Papà viveva per me"

foto Di Più Correlati Carolina Castagna, nuova vita in Albania

Carolina Castagna, bella come papà Alberto

Alberto Castagna, indimenticabile Dr. Stranamore 09:29 - Carolina Castagna aveva solo 13 anni quando papà Alberto se ne andò. " Il primo marzo del 2005 mamma entrò in casa tra le lacrime. Capii. Le chiesi Papà è morto vero? Poi ci abbracciammo forte. Papà non c'era più e io avevo perso l'uomo più importante della mia vita" ricorda sulle pagine di "Dipiù" la figlia del conduttore, che ora ha 21 anni e si è trasferita in Albania per studiare medicina. aveva solo 13 anni quando papà Alberto se ne andò. ". Capii. Le chiesi Papà è morto vero? Poi ci abbracciammo forte. Papà non c'era più e iodella mia vita" ricorda sulle pagine di "Dipiù" la figlia del conduttore, che ora ha 21 anni e si è trasferita in Albania per studiare medicina.

"D'estate penso tanto a papà e al mare che lui adorava. Mi portava spesso a pescare, fosse stato per lui mi avrebbe insegnato prima a nuotare che a camminare - continua Carolina - L'immagine che mi porto sempre dentro è quella di lui al timone della sua barca mentre mi sorride".



Un rapporto speciale quello che legava il presentatore e la figlia: "Me le dava tutte vinte, mi viziava e mi coccolava. Per lui ero la sua principessa, ero unica e insostituibile. Tra noi c'era un amore profondo".



Ora Carolina studia medicina all'università di Tirana e nella capitale albanese suo padre è ancora molto popolare: "Spesso sono ospite dei loro programmi televisivi e radiofonici. Mi piace il fatto che tutti si ricordino di papà. Quando hanno saputo chi ero mi hanno fatto feste esagerate".