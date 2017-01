"Downton Abbey" prossimamente su Rete 4

foto Ap/Lapresse Correlati Giochi proibiti per le contessine di "Downton Abbey" 10:43 - Inarrestabile il successo di "Downton Abbey", la serie fenomeno inglese che - giunta alla terza stagione - tornerà prossimamente su Retequattro in prima visione assoluta per l'Italia. In particolare promette scintille l'ingresso dell'esuberante attrice premio Oscar Shirley MacLaine, chiamata a vestire i panni di Martha Levinson, la madre di Lady Cora (Elizabeth McGovern). - Inarrestabile il successo di "", la serie fenomeno inglese che - giunta alla terza stagione - tornerà prossimamente suin prima visione assoluta per l'Italia. In particolare promette scintille l'ingresso dell'esuberante attrice premio Oscar, chiamata a vestire i panni di(Elizabeth McGovern).

Giunta ad Highclere Castle dal Nuovo Mondo e corredata da linguaggio ruvido e pensiero liberale da vera parvenue, Martha è il perfetto alter ego della Contessa di Grantham, interpretata dall'altro premio Oscar del cast Maggie Smith.



Come verrà vissuto nella tenuta di Highclere Castle l'incontro-scontro tra la Belle Epoque e l'Età del Jazz? Per il nuovo capitolo del serial da Guinness World Record, non resta che seguire il consiglio dell'ideatore Julian Fellowes: "Tenete sempre a portata di mano una scatola di Kleenex".