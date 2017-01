Hannigan: "Fine di Buffy? Lo lessi sui giornali"

foto Tgcom24 Correlati Alyson Hannigan, radiosa sul red carpet

Buffy a caccia di vampiri 14:05 - Sono passati dieci anni dalla fine di "Buffy - L'ammazzavampiri" ma Alyson Hannigan, che nella serie interpretava la strega Willow, non ha dimenticato il modo in cui venne a sapere della fine dello show. La produzione, infatti, la tenne all'oscuro e l'attrice lo scoprì solo grazie alla copertina di "Entertainment Weekly". "Ero devastata, semplicemente shockata" ricorda oggi Alyson sulle pagine dello stesso magazine. - Sono passati dieci anni dalla fine di "" ma, che nella serie interpretava la strega Willow, non ha dimenticato il modo in cuidello show. La produzione, infatti, la tenne all'oscuro e l'attrice lo scoprì solo grazie alla. "Ero devastata, semplicemente shockata" ricorda oggi Alyson sulle pagine dello stesso magazine.

"Il giorno in cui uscì la copertina di Entertainment Weekly (nel marzo 2003) fu il giorno in cui scoprì che Buffy era finito" racconta la Hannigan a "Entertainment Weekly" . Dopo il ruolo nello show di vampiri l'attrice ha trovato il successo grazie alla fortunata comedy "How I Met Your Mother".



Da otto anni è infatti una presenza fissa nel cast, nel ruolo della critica d'arte e mamma Lily. La serie dovrebbe chiudersi con la nona stagione, ma i produttori stanno pensando ad uno spin-off che coinvolga i personaggi principali.



Dal canto suo Alyson ha già in mente il progetto: "Sto cercando di convincere Segel (che interpreta suo marito sul set ndr.) a fare uno spin-off. Mi ha detto che lo farà solo se chiamerà Fuori per pranzo e se potremmo andare a pranzo fuori ogni giorno, lavorando solo un paio di giorni a settimana. Possiamo farlo, insieme lavoriamo molto in fretta".