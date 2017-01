Adam Levine in slip per "The Voice"

16:04 - Adam Levine dei Maroon 5 si prepara per "The Voice" e si fa fotografare in mutande. Sul profilo Instagram della sua bellissima fidanzata Behati Prinsloo. Tante le novità della quinta stagione che andrà in oda dal 23 settembre negli Stati Uniti. Tornano i "vecchi" giudici i Christina Aguilera e Cee Lo Green e lasciano Usher e Shakira. Lo spettacolo è assicurato.

Intanto Levine non ha nessuna intenzione di diventare "più buono" e rivendica la la libertà di dire sempre quello che gli pare. E a chi lo critica ancora per quella frae ("Odio questo Paese") pronunciata dopo l'eliminazione di due sue concorrenti, replica: "Non ci si può preoccupare di dire la cosa sbagliata, basta dire quello che si vuole dire e crederci. E poi fa parte della mia personalità dire cose che fanno incazzare la gente".