Claudia Galanti è di nuovo incinta

foto Instagram Correlati Claudia Galanti e il suo perfetto lato B

Claudia e Arnaud: un lettino per due 16:03 - Anche se dal fisico tonico ancora non traspare nulla, Claudia Galanti è in attesa del terzo figlio. Ad annunciarlo è "Verissimo", che pubblica sul profilo Instagram ufficiale (VerissimoTv) anche un commento della modella: "Sono felice". Dall'attuale compagno, l'imprenditore francese Arnaud Mimran, ha avuto due figli: il maschietto Liam, nato nel 2001, e la femminuccia Tarl Harlow, di un anno. E chissà se questa sarà l'occasione giusta anche per convolare a nozze. - Anche se dal fisico tonico ancora non traspare nulla,è indel. Ad annunciarlo è "Verissimo", che pubblica sul profilo Instagram ufficiale () anche un commento della modella: "Sono felice". Dall'attuale compagno, l'imprenditore francese Arnaud Mimran, ha avuto due figli: il maschietto, nato nel 2001, e la femminuccia, di un anno. E chissà se questa sarà l'occasione giusta anche per convolare a nozze.

Claudia continua a postare sul suo Instagram foto in bikini, al mare con i bimbi, dove la pancia è sempre piattissima. Sempre amorevole con i figli, anche quando mostra il suo lato sexy non dimentica l'istinto materno. Tanto che si concede il "tris". La showgirl ancora non vuole svelare il sesso del nascituro, anche se la foto di un mazzo di rose rosa e ortensie, postata sul social network, con tanto di dedica "Beautiful girl, beautiful day", potrebbe far pensare a una femminuccia.