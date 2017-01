Pession: "Con Richard felice per la prima volta"

foto Oggi Correlati Gabriella Pession, amore sul set

Momento d'oro per Gabriella Pession, che ha trovato l'amore sul set internazionale della serie tv "Crossing Lines". L'uomo che ha fatto breccia nel suo cuore è l'attore irlandese Richard Flood e a "Oggi" la Pession confida: "Richard è un uomo che ti protegge, che ti fa sentire amata. E' magico: riesce a farmi sentire la cosa più importante della sua vita. E' la prima volta da quando sono nata che sono davvero felice".

"Ho sempre pensato che il padre dei miei figli non sarebbe stato italiano. E' vero gli italiani sono uomini caldi, emotivi. Però parlano, parlano, ma raramente a tante parole corrisponde una reale profondità d'animo - continua - Magari ti incantano, ma poi sono immaturi, farfalloni, incapaci di prendersi un impegno".



Di tutt'altra pasta il compagno irlandese Richard Flood che, come svela la Pession, "Crede nella famiglia. Una cosa che per me, figlia di divorziati, è fondamentale". I due si sono conosciuti e innamorati sul set del criminal internazionale "Crossing Lines" e stanno mettendo su casa insieme a Los Angeles: "L'abbiamo scelta e arredata insieme".



Sull'argomento bambini l'attrice non si sbilancia in previsioni, ma ammette che le piace l'idea di avere una famiglia numerosa e diventare mamma di due gemelli: "Vorrei duecento bambini. A due a due si fa prima".