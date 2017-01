De Filippi e Sakara tra sport e amicizia

foto Chi Correlati Corsa sulla spiaggia di Ansedonia 11:05 - E' nata una bella amicizia tra la regina della televisione italiana e il campione delle arti marziali in America. Maria De Filippi e Alessio Sakara, tra i protagonisti del reality "Pechino Express 2", sono stati immortalati da Chi durante una corsa sulla spiaggia di Ansedonia (Grosseto). I due sono accomunati dall'amore per lo sport e per i cani. - E' nata una bella amicizia tra la regina della televisione italiana e il campione delle arti marziali in America., tra i protagonisti del reality", sono stati immortalati da Chi durante una corsa sulla spiaggia di Ansedonia (Grosseto). I due sono accomunati dall'amore per lo sport e per i cani.

"L'agente che cura la mia immagine lavora anche con la società di Maria De Filippi, la Fascino, e ci siamo incontrati nei loro studi. - spiega Alessio - Avevo con me il mio Saki e Maria, che ha una grande passione per i cani, si è subito avvicinata per coccolarlo. Mi ha chiesto chi fossi e si è mostrata subito interessata al mio mondo".



Però Alessio specifica che non è l'allenatore della produttrice e conduttrice: "Maria ha i suoi personal trainer, quindi non mi permetto di interferire, però a volte corriamo insieme e abbiamo fatto alcuni esercizi. Ci siamo divertiti".