Katia e Ascanio: "Il sesso ci ha salvati"

Il sesso ha salvato il rapporto tra Katia e Ascanio. La coppia nata nella casa del Grande Fratello racconta a "Visto" la ricetta della felicità. Dieci anni di matrimonio, due figli, tanti momenti belli e anche qualche crisi. Per fortuna superata. "Alla nascita dei bambini, presa dal ruolo di mamma, era sparita come moglie, siamo andati in crisi, mi mancava fisicamente... ero stanco di prendere sempre io l'iniziativa", racconta Pacelli.

"Ne abbiamo parlato - continua Ascanio - e ognuno ha fatto il suo passo verso l'altro". E sono ancora li, l'uno vicino all'altra, in barba a chi non avrebbe scommesso neanche un soldo sul loro rapporto. "Quando ho conosciuto Katia - continua - così spontanea e ingenua ho capito che la forza dell'amore sta nella semplicità. Ricordo ancora che a Miami, con Matilda ancora piccola, un turista italiano ci ha fermati e ci ha chiesto se la nostra storia fosse vera, pensava che avessimo preso in prestito la bambina da una coppia di amici per farci pubblicità".