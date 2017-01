Marco Bocci: "In amore do tutto"

foto Facebook Correlati Marco Bocci il bel tenebroso di cinema e tv

Emma e Marco, vacanze insieme nel Salento 11:58 - Dopo il piccolo schermo, Marco Bocci conquista il cinema. Il sex symbol della tv, infatti, ha recitato in ben due pellicole presentate alla Mostra del cinema di Venezia: "The Audition" e "Guardali cadere". L'attore, fidanzato con la cantante Emma, si confessa al settimanale "Chi" e spiega: "La mia vera passione? Scrivere sceneggiature". L'amore? "E' la mia linfa vitale... mi do fino in fondo". - Dopo il piccolo schermo,conquista il. Il sex symbol della tv, infatti, ha recitato in ben due pellicole presentate alla Mostra del cinema di: "" e "". L'attore, fidanzato con la cantante Emma, si confessa al settimanale "Chi" e spiega: "La mia vera passione? Scrivere sceneggiature". L'? "E' la mia linfa vitale... mi do fino in fondo".

"La tv e il cinema non sono diversi - spiega Bocci - ma un tutt'uno. Questa contaminazione è più che naturale, da auspicare in un momento di crisi. La tv non è mai stata una seconda scelta, mi ha dato veramente tanto. M l'amore per il cinema è altrettanto forte". Anche se Marco, dopo 13 anni di carriera, ammette di non aver ancora trovato un ruolo nel quale riconoscersi totalmente: "E' difficile perché nemmeno io so come sono fatto, mi piace giocare e ridere. Penso di essere vittima dei miei sbalzi d'umore. Ma finita una passione eccone un'altra in arrivo, e ogni volta mi lascio consumare fino in fondo". Impossibile non parlare di donne, sempre al centro della vita dell'attore: "Sono una grandissima ispirazione, quando sono innamorato la mia creatività è al massimo. L'amore è la mia linfa vitale".