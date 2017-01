Costanzo: "A Maria voglio un gran bene"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Amici, De Filippi e Costanzo tra giochi 15:56 - Maurizio Costanzo per i suoi 75 anni (è nato a Roma il 28 agosto 1938) si concede una confessione a cuore aperto a "Oggi", in cui parla anche del suo legame con Maria De Filippi: "Mi sono sposato quattro volte ma a me sembra di non aver avuto altro prima di Maria". Il loro segreto? Risposta all'unisono: "Volersi un gran bene". per i suoi 75 anni (è nato a Roma il 28 agosto 1938) si concede una confessione a cuore aperto a "Oggi", in cui parla anche del suo legame con: "Mi sono sposato quattro volte ma a me sembra di non aver avuto altro prima di Maria". Il loro segreto? Risposta all'unisono: "Volersi un gran bene".

"E' sbagliato supporre che nella vita possa esistere un solo rapporto che duri tutta una vita. - spiega Costanzo - Non è naturale... Con Maria ci siamo fatti del bene reciprocamente. Lei mi ha insegnato un sacco di cose. Dalle più banali alle più serie. A fare le vacanze per esempio. A stare fermo nei posti. A godermi le cose... Lei è di fatto una donna unica che in questi vent'anni è sempre stata attenta a non calpestare i miei spazi, cercando di stare un passo indietro malgrado io la incitassi a fare il contrario".



Costanzo parla anche dei figli "di cui sono molto orgoglioso: non è stato semplice portare il mio cognome. Hanno talento, sono brave persone, sono stato fortunato". Infine la televisione, il giornalista confessa che vorrebbe fare un programma come "Conviventi, una cosa sugli animali" e sente "terribilmente la nostalgia del varietà": "I geniali autori di “Techetechetè” potrebbero farlo con Enrico Brignano, con Alessandro Siani, oppure con Fiorello, il più grande in assoluto".