Top model cinesi per il made in Italy

- Top model cinesi in tour in Italia per una settimana (dopo un prologo per studiare le location all'indomani del Ferragosto), dallo scorso 23 agosto fino a sabato 30, per girare nella regione tre puntate del talent show, "Top Models on the Road by Loren Models", che vanta uno share di circa 100 milioni di spettatori a puntata e in onda sulla televisione della provincia del Guanxi (Cina meridionale), rilanciato dalla rete televisiva nazionale Cctv.

L'obiettivo del talent è quello di valorizzare le eccellenze italiane in Cina. Steven Luo nel 2010 ha aperto un’agenzia di modelle che ha chiamato "Beijing Loren International Model Management Co.,ltd", in onore alla straordinaria carriera di un simbolo della bellezza italiana come Sophia Loren, e ha lanciato un concorso di bellezza che prevedeva la tappa finale in Italia.Le modelle devono dimostrare in questo reality di aver acquisito la conoscenza dei prodotti italiani e della cultura italiana, imparandone i processi, le tecniche di produzione e la qualità artigianale. Questo programma è stato un’opportunità enorme per lanciare con costi molto limitati alcuni brand in Cina.E per questo girano il Bel Paese: Castel Monastero , questa settimana si trovano in Umbria, dove la Regione ha sponsorizzato l'iniziativa. Steven Luo è anche l'organizzatore del concorso "Miss China in Italy", beauty contest per giovani cinesi giunto alla sua decima edizione.