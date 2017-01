Pippi Calzelunghe shock, scoperto un sex-tape

foto Twitter Correlati Pippi Calzelunghe, simpatica combina guai

Pippicalzelunghe in manette 14:35 - Scandalo a luci rosse per l'icona televisiva dei bambini Pippi Calzelunghe. L'attrice Tami Erin (49 anni) che nel 1988 interpretò la simpatica canaglia nel film "Le nuove avventure di Pippi Calzelunghe", ha infatti girato un sex tape bollente. A rivelarlo lo staff di "TMZ", che ha visionato il filmato: "Il video sembra recente e mostra Tami in diverse situazioni sessuali, in molte delle quali si vede anche un pene".

Il possessore del video sembra intenzionato a vendere il filmato al miglior offerente, ma ancora non è chiaro se abbia già ricevuto qualche proposta concreta. Mistero anche sull'identità dell'uomo che appare nel sex-tape, di cui si vedono solo le parti intime.



Non è la prima volta che l'attrice finisce al centro di uno scandalo per la sua personalità esuberante. Seguita costantemente dal gossip per la vita sentimentale movimentata, la Erin era stata arrestata lo scorso aprile dopo aver aggredito il suo coinquilino.