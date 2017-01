Jacob Young: "Sarò di nuovo papà"

foto Olycom Correlati I cinque modelli di Beautiful 11:05 - Jacob Young, Rick Forrester di Beautiful, sta per diventare di nuovo papà. Ad anunciarlo è lo stesso attore che a "DiPiù Tv" racconta che presto darà una sorellina al piccolo Luke di 4 anni. "A fine settembre mia moglie Christen e io avremo il nostro secondo figlio, una femmina, abbiamo anche scelto il nome, si chiamerà Molly Lynn", racconta. - Jacob Young,di, sta per diventare di nuovo. Ad anunciarlo è lo stesso attore che a "" racconta che presto darà una sorellina al piccolo Luke di 4 anni. "A fine settembre mia moglie Christen e io avremo il nostro secondo figlio, una femmina, abbiamo anche scelto il nome, si chiamerà Molly Lynn", racconta.

Jacob è legatissimo alla bellissima moglie, la 27enne modella Stewart: "Christen e io desideravamo tanto allargare la famiglia, e per fortuna non abbiamo dovuto aspettare molto. Ho deciso che sarò in sala parto accanto a mia moglie, non voglio perdermi questa emozione incredibile". Rick è pronto anche a cambiare i pannolini: "Non mi sono mai tirato indietro, nemmeno di notte, con Luke facevamo i turni per le pappate".