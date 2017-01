Claudia e Simona, "Veline" in Spagna

foto Twitter Correlati Claudia e Simona, le "Veline" volano in Spagna 10:18 - Il fascino delle "Veline" ha conquistato anche la Spagna. Il network iberico Telecinco ha infatti deciso di lanciare un format simile a "Striscia la notizia" e per inaugurare lo show ha deciso di puntare su due bellezze italiane: la bionda Claudia Parini e la mora Simona Guatieri. Le modelle sono infatti state scelte per sgambettare sul bancone del tg satirico, le cui riprese dovrebbero iniziare nell'autunno. . Il network iberico Telecinco ha infatti deciso di lanciare un format simile a "Striscia la notizia" e per inaugurare lo show ha deciso di puntare su due bellezze italiane:. Le modelle sono infatti state scelte per sgambettare sul bancone del tg satirico, le cui riprese dovrebbero iniziare nell'autunno.

Dopo essere stata corteggiatrice a "Uomini e Donne" ed essersi mostrata in topless durante un servizio de "Le Iene", ora Claudia ha trovato la sua grande occasione in Spagna, quasi per caso. "È successo - spiega al "Corriere della Sera" - Faccio la modella e nell'ultimo anno sono stata spesso in Spagna, a Barcellona per lavoro; fino a che abbiamo fatto un provino. E siamo piaciute".



Un progetto importante all'estero, quindi, anche se non esclude di tornare presto in Italia: "Sto cercando casa in Spagna e mi trasferirò là a settembre. Ma io sono affezionatissima alla mia città, alla mia famiglia. Sono cresciuta in centro e appena posso torno a casa, faccio un pieno di mamma e papà, jogging la mattina, vado al cinema".