"Io Canto", ora è sfida tra squadre

Da domenica 8 settembre, alle 21.30 su Canale 5, Gerry Scotti presenta la quarta edizione di "Io canto". Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci il talent dedicato ai giovani artisti si presenta completamente rinnovato. A sfidarsi non saranno più i singoli ragazzi ma diverse squadre, coadiuvate da alcuni ballerini. A capeggiare le formazioni arriveranno tre super esperti musicali: Mara Maionchi, Claudio Cecchetto e Flavia Cercato.

La trasmissione si articolerà in 10 puntate: nelle prime tre puntate saranno valutati 54 ragazzi tra i quali saranno selezionati i 27 che andranno a formare le 3 squadre in gara. Solo 2 delle 3 squadre arriveranno alla finalissima in cui verranno premiati la miglior squadra e il miglior giovane artista. Per la vittoria sarà fondamentale la prova di squadra che vedrà le formazioni di cantanti e ballerini alle prese con la messa in scena di un estratto di un musical. Una giuria di qualità ogni settimana sarà chiamata a giudicare le sfide, mentre per la fase finale sarà direttamente il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decretare i vincitori. Altra novità di questa edizione è che, con il patrocinio della SIAE, all’interno di “Io Canto”, verrà promosso un importante progetto musicale. Fino al 6 ottobre tutti gli iscritti alla Siae possono inviare al sito www.iocanto.mediaset.it brani inediti pensati appositamente per i giovani interpreti della trasmissione. Le composizioni saranno valutate da una commissione composta dai rappresentanti SIAE, della Direzione Artistica di Io Canto e della Divisione Musica di Rti, con la collaborazione di uno psicologo a garanzia del’adeguatezza dei testi. Tra tutti i progetti pervenuti verranno selezionati i brani che i ragazzi presenteranno già nel corso delle ultime puntate del programma. Le canzoni originali, insieme alle migliori cover interpretate durante lo show, faranno parte di un progetto discografico.