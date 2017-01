Linday Lohan, ruolo in una comedy della HBO

foto LaPresse Correlati Lindsay Lohan, nudo da brividi per "The Canyons" 12:00 - Lindsay Lohan risale in sella e lo fa mettendosi in trattative per recitare in una nuova serie televisiva. L'attrice 27enne ha infatti completato i novanta giorni di riabilitazione imposti dal tribunale e adesso è determinata a rimettere in carreggiata la sua vita e la sua carriera. In concorso a Venezia con il film erotico "The Canyons", l'ex bad-girl avrà un ruolo in una comedy targata HBO. risale in sella e lo fa mettendosi in trattative per recitare in una nuova serie televisiva. L'attrice 27enne ha infatti completato i novanta giorni di riabilitazione imposti dal tribunale e adesso è determinata a rimettere in carreggiata la sua vita e la sua carriera. In concorso a Venezia con il film erotico "The Canyons", l'ex bad-girl avrà un ruolo in

Una fonte ha riferito al sito "Tmz" che il produttore Danny McBride è rimasto colpito quando Lindsay ha girato un cameo nel suo show "Eastbound & Down" e pensa che sia perfetta per il suo nuovo progetto.



L'attrice spera che questa collaborazione possa funzionare perché questo lavoro, insieme al documentario in 8 puntate sulla sua vita realizzato per 2 milioni di dollari con Oprah Winfrey, potrebbe permetterle di entrare di nuovo a far parte del mondo dello showbiz.